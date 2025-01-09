Αντιμέτωποι με έναν μακάβριο θέαμα είναι οι κάτοικοι του χωριού Χορτάτων στη Λευκάδα καθώς στο νεκροταφείο της περιοχής, αγριογούρουνα έχουν σκάψει τους τάφους, με τα οστά των εκλιπόντων να έχουν εκτεθεί.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χορτάτων, κ. Επαμεινώνδας Χόρτης, με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Λευκάδας, εξέφρασε την αγανάκτηση των κατοίκων για την αδιαφορία της δημοτικής αρχής στο ζήτημα.

Σύμφωνα με το lefkadatoday, κάνει λόγο για «προκλητική αδιαφορία» του Αντιδημάρχου, κατηγορώντας τον για αδράνεια παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για λύση στο πρόβλημα.

«Η αδιαφορία του αρμόδιου Αντιδημάρχου δεν είναι απλώς ανευθυνότητα, αλλά δείχνει πλήρη ασέβεια προς τη μνήμη των εκλιπόντων μας και προς την τοπική κοινωνία», δηλώνει χαρακτηριστικά.

«Τα αγριογούρουνα έχουν καταστρέψει ολοσχερώς το νεκροταφείο μας, και το πιο ακραίο είναι ότι σκάβοντας τους τάφους έχουν κάνει εκταφή των οστών των εκλιπόντων μας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Χόρτης, ζητώντας άμεσες ενέργειες.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο ώστε οι κάτοικοι να φοβούνται να επισκεφθούν το νεκροταφείο, τρέμοντας στην ιδέα ότι μπορεί να βρουν τα οστά των αγαπημένων τους προσώπων εκτεθειμένα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας ζητά άμεσα την παρέμβαση του Δήμου για την επίλυση του προβλήματος, προτείνοντας όχι μόνο την περίφραξη του νεκροταφείου αλλά και τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως καθαριότητα και συντήρηση του χώρου. Παράλληλα, η επιστολή έχει κοινοποιηθεί και στην Εισαγγελία Λευκάδας, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει άμεση κινητοποίηση.

Πηγή: skai.gr

