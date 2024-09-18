Του Μάκη Συνοδινού
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις 10:20 το πρωί στη συμβολή των οδών Ιάσωνος και Κεραμεικού στον Κεραμεικό.
Από τους πυροβολισμούς ένας τραυματίας αλβανικής καταγωγής έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι δράστες είναι τρεις και αναζητούνται.
Από το σημείο οι αστυνομικοί συνέλεξαν 6 κάλυκες
Πηγή: skai.gr
