Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο διακεκριμένος μαέστρος Γιώργος Νιάρχος, βυθίζοντας στη θλίψη την ελληνική μουσική σκηνή.

Την απώλειά του ανακοίνωσε η σύζυγός του, ηθοποιός και υψίφωνος Μάρα Θρασυβουλίδου, με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή εχθές το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο. Η κηδεία του, για όσους θέλουν να τον τιμήσουν, θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στο Κοιμητήριο της Κηφισιάς, στις 13:00».

Ο Γιώργος Νιάρχος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά, στην Αθήνα και στη Βιέννη, σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας.

Είχε ενορχηστρώσει και διευθύνει τρεις φορές στον διαγωνισμό της Eurovision και διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος-ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, καθώς κι ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Ρίχε ενορχηστρώσει και διευθύνει πολλά μουσικά θέατρα της Αθήνας, παραστάσεις και συναυλίες στο Ηρώδειο, συναυλίες με τη Μαρινέλλα και τον Γιώργο Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής και σε όλη την Ελλάδα.

Συμμετείχε σε πολλά φεστιβάλ και εγκαινίασε σημαντικά θέατρα με ελληνική οπερέτα. Είχε δώσει πολλές συναυλίες σ' όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ είχε τιμηθεί με πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους για τις συνεργασίες του με τα πρώτα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Πηγή: skai.gr

