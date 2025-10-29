Τη διανυκτέρευσή των αγροτοκτηνοτρόφων στο σημείο της κινητοποίησης στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του ΚΤΕΟ, ανακοίνωσε πριν λίγο από το μεγάφωνο ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Με ελληνικές σημαίες, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι έφτασαν στον ΒΟΑΚ στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ στον Καρτερό.

Σύμφωνα με το cretalive, οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο από τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου έκλεισαν περίπου στις 12.30 το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ενώ λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι άνοιξαν τον δρόμο, για μισή ώρα όπως αναφέρθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά από συνεννόηση με τις αστυνομικές αρχές, οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο αναμένεται να ανοίγουν κατά διαστήματα τον δρόμο, ειδικά σε ώρες αιχμής, προκειμένου να υπάρχει αποσυμφόρηση στους παράπλευρους δρόμους και κυρίως στην παλιά Εθνική.

Όπως έγινε γνωστό, όσο υπάρχει το μπλόκο στον ΒΟΑΚ, δυνάμεις της αστυνομίας εκτρέπουν την κυκλοφορία στη Γέφυρα Καλλιθέας, στο ένα ρεύμα και στο ύψος του κόμβου των Γουρνών στο αντίθετο ρεύμα.

Να σημειωθεί ότι το μπλόκο άνοιξε όσες φορές χρειάστηκε να περάσει από το σημείο ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αγροτοκτηνοτρόφων, υπάρχει σε εκκρεμότητα μια «πρόσκληση» που περιμένουν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να μεταβούν στην Αθήνα για συζητήσεις. Από την εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί η πορεία των κινητοποιήσεων.

Ανάλογη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Χανιά, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρήσουν σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ και στα δύο ρεύματα, ανάμεσα στους κόμβους Μουρνιών και Σούδας. Όπως δηλώνουν, θα παραμείνουν στο σημείο επ΄ αόριστον.

