Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του

Προφυλακίστηκε μετά στην απολογία του ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συζύγου του την περασμένη Παρασκευή στο Κορωπί, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την ημέρα επιστρέφοντας από ταξίδι, βρήκε την γυναίκα του αιμόφυρτη στο σπίτι.

Επιπλέον, ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε και ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά του.



