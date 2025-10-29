Βίντεο - ντοκουμέντο από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Φάληρο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Νέο Φάληρο, με μια νεαρή κοπέλα να βγαίνει από όχημα και να φωνάζει πως την χτύπησε ο σύντροφός της, όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο – ντοκουμέντο που δημοσιεύει ο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη, το περιστατικό σημειώθηκε απογευματινές ώρες, όταν ένα όχημα σταμάτησε στον δρόμο. Από αυτό εξήλθε μια κοπέλα σε κατάσταση πανικού, με τις κραυγές τις να ακούγονται και στα 100 μέτρα.

Η νεαρή φώναζε μεταξύ άλλων «δεν μπαίνω στο όχημα, φύγε σε παρακαλώ, δεν θέλω να με χτυπήσεις άλλο», ενώ αυτόπτες μάρτυρες είδαν πως είχε και μαυρισμένο μάτι.

Στο σημείο βρίσκονταν αρκετοί περαστικοί και μάλιστα όταν κάποιος ρώτησε τον άνδρα αν την χτύπησε και εκείνος απάντησε «της έκανα απλά έτσι».

Μετά από λίγη ώρα, κλήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο, ωστόσο πριν φτάσει η Άμεση Δράση, ο οδηγός ανάγκασε την κοπέλα να ξαναμπεί στο όχημα και είχαν φύγει. Τα στοιχεία του άνδρα είναι στη διάθεση των αστυνομικών καθώς καταγράφηκε η πινακίδα του οχήματος.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο και όλο το ρεπορτάζ:

Πηγή: skai.gr

