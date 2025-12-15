Λογαριασμός
Πέθανε η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς

Μαρινάκης

Έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η εκλιπούσα απεβίωσε σήμερα (15/12) στην οικία της, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει συγκίνηση στον Πειραιά, καθώς η οικογένεια Μαρινάκη συνδέεται στενά με την πόλη και την ιστορία της.

