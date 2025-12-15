Η Καρυστιανού μίλησε στον ΣΚΑΪ για πιθανή πολιτική δράση

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μπει ενεργά στην πολιτική σκηνή στο πλαίσιο ενός νέου κόμματος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το Χουμε», η Μαρία Καρυστιανού.

«Εγώ θεωρώ ότι είμαι μπροστά, με την έννοια ότι θα μιλήσω αμέσως και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω, όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δε μας ταιριάζουν», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «Είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω λοιπόν ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση, αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως».

Η μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αναφέρθηκε εκτός των άλλων στον Νίκο Καραχάλιο και τα όσα της έχει καταλογίσει αλλά και στα όσα διημείφθησαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη της στις Βρυξέλλες με την «ολομέτωπη επίθεση» στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οποία μέχρι πρότινος είχε εναποθέσει όλες της τις ελπίδες.

Όσον αφορά την έναρξη της δίκης, πλέον για εκείνη, είναι δυστυχώς μια τυπική διαδικασία που πρέπει να γίνει.

«Λείπει η κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Πείτε μου λοιπόν πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει αυτή η δίκη», αναρωτήθηκε.

Έχοντας καταστήσει σαφές ότι δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, η Μαρία Καρυστιανού είχε εναποθέσει τις ελπίδες της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εντούτοις πλέον νιώθει απογοητευμένη και από αυτήν, αντιλαμβανόμενη μεθόδευση.

«Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαία εισαγγελέας να μη στηρίζει την υπεροχή που έχει το ενωσιακό δίκαιο έναντι του τοπικού. Και ερχόμαστε λοιπόν στην Ελλάδα, στην οποία το άρθρο 86 χρησιμοποιείται ξεκάθαρα για να προστατεύει τους πολιτικούς από ποινικές ευθύνες», τονίζει συνοψίζοντας πως δε γίνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας να είναι πίσω από το άρθρο 86 και να δηλώνει ότι είναι το εμπόδιο στην άσκηση των καθηκόντων της.

«Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά και ουσιαστικά αποτελεί συγκάλυψη, φυσικά και θα μιλάμε για αυτό», συνοψίζει.

Η κα Καρυστιανού παραδέχεται πως μάλλον δεν υπάρχει κάποιος φορέας τον οποίο και να εμπιστεύεται αφού ενδεικτικά ελάχιστα μέσα ανέφεραν όσα έγιναν στις Βρυξέλλες, που, όπως περιέγραψε, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τον Νίκο Καραχάλιο και τους ισχυρισμούς του ότι η κα Καρυστιανού σκοπεύει να ενταχθεί σε πολιτικό κόμμα, με προοπτική μελλοντικής ανάληψης της προεδρίας, καθώς και τις αναφορές του σε υποτιθέμενες συμβουλές από ερημίτισσα γερόντισσα και νεαρή αστρολόγο, η ίδια ξεκαθάρισε κατηγορηματικά πως δεν προτίθεται να εμπλακεί σε καμία συζήτηση που να σχετίζεται μαζί του.

«Θα πω ότι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθώ να διαχειριστώ το πένθος μου και ότι πραγματικά πιστεύω ότι ο Αρχάγγελος στέκεται δίπλα μου και ότι η κόρη μου είναι δίπλα στον Αρχάγγελο, είναι κάτι προσωπικό μου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα, καλό είναι να μην τα σχολιάζεις. Η γερόντισσα -που είναι ηγουμένη- ή ότι εγώ πιστεύω στον Αρχάγγελο, είναι πράγματα τα οποία με βοηθούν να ξεπεράσω την κατάσταση και το πένθος που βρίσκομαι. Δεν αισθάνομαι ντροπή, αν θέλετε, για αυτό. Εξάλλου στον ουρανό επάνω είναι και η κόρη μου. Πώς μπορώ να μην αγαπώ εγώ εκείνο το κομμάτι» είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως περίοδος των εορτών είναι δύσκολη για εκείνη, αφού η απώλεια δημιουργεί αντίθετα συναισθήματα σε ανθρώπους που έχουν βιώσει κάτι παρόμοιο.

