Πρωτοβουλίες στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα αναμένεται να αναληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα για την προστασία της ελληνικής παραγωγής ρυζιού, όπως ανακοινώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, μετά από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα και με τη συμμετοχή Ελλήνων ευρωβουλευτών.

Συγκεκριμένα η Αντιπεριφέρεια ανακοίνωσε ότι «τις επόμενες μέρες οι ομάδες των Ευρωβουλευτών της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής κατέρχονται σε κοινή προσπάθεια στα ευρωπαϊκά όργανα, ώστε σε πλήρη συνεργασία με τους φορείς των αγροτών και των εταιρειών επεξεργασίας και εμπορίας ρυζιού από τη Θεσσαλονίκη, να αναχαιτίσουν τη διαφαινόμενη κατάρρευση του ελληνικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές, εξαιτίας των δύο ευρωπαϊκών συμφωνιών για το ρύζι, την προωθούμενη με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur), αλλά και την ήδη ισχύουσα με τρίτες, αναπτυσσόμενες χώρες (GSP)».

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος ως μετέχων στις ευρωπαϊκές επιτροπές για τα αγροτικά ζητήματα, εκπροσώπησε -κατόπιν συνεννόησης- και τους υπόλοιπους Ευρωβουλευτές της Ν.Δ., ο Γιάννης Μανιάτης Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και Αντιπρόεδρος του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Σάκης Αρναούτογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Κεφαλάς, ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ), Γιάννης Αρναουτέλης, ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Α΄ Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας, Χρήστος Γκαντζάρας, ο γραμματέας και πρόεδρος του ΤΟΕΒ Αγ. Αθανασίου, Αθανάσιος Βαρδαλής, ο επιστημονικός συνεργάτης της ΕΔΟΡΕΛ και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιαννόπουλος, η Γεωργία Κωστινάκη μέλος του δ.σ. και πρόεδρος του Συνδέσμου Ορυζόμυλων Ελλάδος, καθώς και τα μέλη του δ.σ. της ΕΔΟΡΕΛ, Βασίλης Κουκουρίκης, πρόεδρος του Β' Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας και Τάσος Πιστιόλας εκπρόσωπος γνωστής εταιρείας επεξεργασίας και εμπορίας ρυζιού.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Γιουτίκας, η ελληνική παραγωγή ρυζιού είναι πλεονασματική, ωστόσο το αδασμολόγητο όριο στο τονάζ που προβλέπει η ευρωπαϊκή συμφωνία με τρίτες χώρες δε λειτουργεί, με συνέπεια να εισέρχονται στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά μεγάλες ποσότητες ξένου ρυζιού, πλήττοντας κατάφωρα την ελληνική παραγωγή.

Οι συμμετέχοντες από τη Θεσσαλονίκη επισήμαναν στους ευρωβουλευτές ότι υφίστανται άνευ προηγουμένου αθέμιτο ανταγωνισμό, που αν δε δοθεί άμεσα λύση, θα οδηγήσει πολύ σύντομα στον αφανισμό της καλλιέργειας του ρυζιού στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, όπου παράγεται το 70% της ελληνικής παραγωγής.

Στόχος των πρωτοβουλιών που πρόκειται να αναληφθούν είναι η καθιέρωση ρήτρας διασφάλισης (κόφτη) σε χαμηλότερο όμως τονάζ, που να υπερβαίνει σε μικρό μόνο ποσοστό τον μέσο όρο της δεκαετίας που είναι 387.000 τόνοι, ώστε να επιβάλλονται δασμοί στις επιπλέον ποσότητες και να προστατευτεί η ελληνική παραγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.