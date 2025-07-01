Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Ιουλίου

Σήμερα, Τρίτη 1η Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα *

Δαμιανός, Δαμιανή *

Κοσμάς *

Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 45 λεπτά

Σελήνη 6.1 ημερών



