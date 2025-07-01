Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Ιουλίου

Σήμερα, Τρίτη 1η Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα *
- Δαμιανός, Δαμιανή *
- Κοσμάς *
- Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 45 λεπτά
Σελήνη 6.1 ημερών
Πηγή: skai.gr
