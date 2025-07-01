Λογαριασμός
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Ποιοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στο Λεκανοπέδιο

Συνέβησαν 5 τροχαία ατυχήματα σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής: στη λεωφόρο Κηφισίας, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Κηφισού και στη λεωφόρο Αθηνών

UPDATE: 10:12
Κηφισός

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς την Αττική Οδό, στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Αξίζει αν σημειωθεί πως μέχρι στιγμής συνέβησαν συνολικά 5 τροχαία ατυχήματα σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου: στη λεωφόρο Κηφισίας, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Κηφισού και στη λεωφόρο Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

