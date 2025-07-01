Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Ολοκληρώνεται σήμερα η αγόρευση του εισαγγελέα με την πρότασή του για την δεύτερη απόπειρα βιασμού

Την πρότασή του για τη δεύτερη απόπειρα βιασμού που αποδίδεται στον Πέτρο Φιλιππίδη αναμένεται να υποβάλλει σήμερα ο Εισαγγελέας της Έδρας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, Ανδρέας Καραφλός.

Έχοντας ήδη ζητήσει την αθώωση του καλλιτέχνη για την πρώτη πράξη απόπειρας βιασμού, ο Εισαγγελέας σήμερα πρόκειται να ολοκληρώσει την αγόρευση του για την υπόθεση που σε πρώτο βαθμό οδήγησε σε καταδίκη 8 ετών του κ. Φιλιππίδη.

Η σημερινή εισήγηση του Καραφλού αφορά την απόπειρα βιασμού που φέρεται να διέπραξε ο κατηγορούμενος σε βάρος συναδέλφου του, τον Αύγουστο του 2014. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο κατηγορούμενος την επίμαχη μέρα είχε συναντηθεί για επαγγελματικούς λόγους με την ηθοποιό σε μαγαζί στο Ψυχικό. Η πράξη φέρεται να διαδραματίστηκε στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου, ο οποίος, μετά τη συνάντηση, προσφέρθηκε να τη γυρίσει στο σπίτι της. Αντί όμως αυτού, την οδήγησε σε αδιέξοδο στενό στο Παλαιό Ψυχικό όπου επιχείρησε να τη βιάσει πατώντας το κεντρικό κλείδωμα του αυτοκινήτου. Η παθούσα, ισχυρίζεται ότι γλύτωσε γιατί είχε προσποιηθεί ότι παθαίνει κρίση πανικού και φώναζε υστερικά, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να την αφήσει να φύγει.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου, ο Εισαγγελέας είπε ότι η εξιστόρηση της ηθοποιού για απόπειρα βιασμού της στο καμαρίνι του κατηγορούμενου στο θέατρο Μουσούρη το 2010, πάσχει σε πάρα πολλά σημεία και δημιουργούνται "αποδεικτικές ρωγμές" και "πλείστες αμφιβολίες" για την τέλεση της πράξης, ενώ είπε πως δεν διαπιστώνεται δόλος του κατηγορούμενου.

Επισημαίνοντας 38 σημεία με «αντιφάσεις της καταγγέλουσας» ο κ. Καραφλός είπε στους δικαστές ότι:

"Οποιαδήποτε αμφιβολία ή νομικό κενό ματαιώνει και δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη ακόμα και του πιο αποτρόπαιου εγκλήματος. Η αμφιβολία είναι ταγμένη υπέρ του κατηγορούμενου".

Μάλιστα, ο εισαγγελικός λειτουργός εκτίμησε πως η αίσθηση που δημιουργείται από όσα ισχυρίζεται η καταγγέλουσα, είναι σαν μεταξύ των δύο να υπήρχε ερωτική σχέση που διερράγη. "Αυτά συνάδουν περισσότερο σε προϋπάρχουσα ερωτική σχέση, η οποία πρόσφατα διαρρήχθηκε".

Κατά τον εισαγγελέα «ο κατηγορούμενος νομικά έπρεπε από την ανάκριση να έχει κατηγορία για βιασμό. Είναι μια γενετήσια πράξη που απορροφά την απόπειρα (με βάση ειδικά στοιχεία της καταγγελίας). Η απόπειρα απορροφάται από την τετελεσμένη πράξη. Δεν μπορείτε όμως να αλλάξετε την ταυτότητα της πράξης γιατί είστε Εφετείο, μπορούσε μόνο το Πρωτοδικείο. Ακόμα και αν θεωρηθεί ότι είναι ένοχος της απόπειρας βιασμού, θα αναιρεθεί η απόφασή σας».

Τέλος, ο κ. Καραφλός είπε πως στο πρόσωπο του κατηγορούμενου δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που καταγράφονται σε βιαστές και στον τρόπο δράσης τους.

Με την ολοκλήρωση της εισαγγελικής πρότασης θα ξεκινήσουν οι αγορεύσεις συνηγόρων. Αμέσως μετά το δικαστήριο θα ορίσει ημερομηνία για την ανακοίνωση της απόφασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.