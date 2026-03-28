Θλίψη στο πανελλήνιο με την απώλεια της αγαπημένης και εμβληματικής μας τραγουδίστριας, Μαρινέλλας.

Σε ηλικία 87 ετών, η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, πέθανε στο σπίτι της, όπου διέμενε τους τελευταίους 14 μήνες, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο Ωρώδειο κατά τη διάρκεια συναυλίας, στις 25 Σεπτέμβρη του 2024.

Το επεισόδιο αυτό την είχε κρατήσει στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση για αρκετές εβδομάδες και μετά από τέσσερις μήνες είχε οδηγηθεί στο σπίτι της, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.



Πηγή: skai.gr

