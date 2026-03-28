Σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ, 55 μαθητές και συνοδοί καθηγητές από Αγρίνιο, Αμφιλοχία και Κατούνα παραμένουν ακινητοποιημένοι στην Κροατία, περίπου τρεις ώρες πριν το Ζάγκρεμπ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους γονείς τους.



Η μαθητική εκδρομή, που ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Μαρτίου, αντί να κυλήσει ομαλά, μετατράπηκε σε μια νύχτα αβεβαιότητας.

Από τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε από τις κροατικές αρχές, με τους μαθητές να περνούν ολόκληρη τη νύχτα μέσα στο όχημα, σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, χωρίς σαφή ενημέρωση για την κατάσταση.



Σύμφωνα με το e-maistros.gr, η αποστολή βρισκόταν στην περιοχή της Ζαντάρ, περίπου τρεις ώρες πριν από το Ζάγκρεμπ, όπου κανονικά θα έπρεπε να έχουν καταλύσει σε ξενοδοχείο από το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα είναι η απουσία επίσημης και έγκαιρης ενημέρωσης. Το ταξιδιωτικό γραφείο φέρεται να απέδωσε την ακινητοποίηση σε απαγορευτικό κυκλοφορίας λόγω ισχυρών ανέμων στην περιοχή, χωρίς όμως να δοθούν αναλυτικές εξηγήσεις ή εναλλακτικό σχέδιο μετακίνησης.



Την ίδια ώρα, οι γονείς, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, προχώρησαν οι ίδιοι σε επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία το πρωί του Σαββάτου, ζητώντας άμεση παρέμβαση. Η πρεσβεία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπέδειξε νέα διαδρομή προκειμένου να συνεχιστεί με ασφάλεια το ταξίδι.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, με το βασικό ζητούμενο να είναι η ασφαλής ολοκλήρωση της εκδρομής και η επιστροφή των μαθητών χωρίς περαιτέρω περιπέτειες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.