Τραγική κατάληξη είχε διπλό τροχαίο που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, σχεδόν ένα χιλιόμετρο μετά τον κόμβο της Δωδώνης, καθώς νεκροί είναι είναι δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρώτο τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα.

Ακολούθησε δεύτερο τροχαίο στο ίδιο σημείο, αλλά στο ρεύμα προς Ιωάννινα, όταν όχημα της παραχωρησιούχου εταιρείας είχε σταματήσει για να αποκτήσει εικόνα του συμβάντος και να συνδράμει, όμως ένας από τους υπαλλήλους της Εγνατίας, κατεβαίνοντας στο οδόστρωμα, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Από το διπλό τροχαίο έχασαν τη ζωή τους ένα άτομο που επέβαινε στο Ι.Χ. και ο υπάλληλος της Εγνατίας, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Το σοβαρό περιστατικό προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος, με την κίνηση να παραλύει και στα δύο ρεύματα, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: thespro.gr

Πηγή: skai.gr

