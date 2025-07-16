Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάχι Λακωνίας. Το απόγευμα με νέα μηνύματα από το 112 οι κάτοικοι στις περιοχές Λάχι και Παλαιόκαστρο κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νεάπολη.

Σημειώνεται πως 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σκάφος του λιμενικού λόγω της φωτιάς από την περιοχή του Παλαιόκαστρου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Νεάπολης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά πλέον λόγω του αέρα έχει κατεύθυνση προς το Λάχι.

Για την κατάσβεση οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νωρίτερα, γύρω στις 16.30 μήνυμα εστάλη από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή Λάχι της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λάχι της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 16, 2025

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάχι Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.