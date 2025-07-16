Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στη Λακωνία: Μηνύματα από το 112 για εκκένωση οικισμών - Απεγκλωβίστηκαν άτομα (Βίντεο)

Καίει σε χαμηλή βλάστηση  - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στις περιοχές Λάχι και Παλαιόκαστρο να απομακρυνθούν

UPDATE: 18:37
Φωτιά στη Λακωνία

Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάχι Λακωνίας. Το απόγευμα με νέα μηνύματα από το 112 οι κάτοικοι στις περιοχές Λάχι και Παλαιόκαστρο κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νεάπολη.

Σημειώνεται πως 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σκάφος του λιμενικού λόγω της φωτιάς από την περιοχή του Παλαιόκαστρου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Νεάπολης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά πλέον λόγω του αέρα έχει κατεύθυνση προς το Λάχι.

Για την κατάσβεση οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νωρίτερα, γύρω στις 16.30 μήνυμα εστάλη από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή Λάχι της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Λακωνία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark