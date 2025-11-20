Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο χάμπουργκερ 

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 22χρονος, που είχε καταπιεί ολόκληρο χάμπουργκερ και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και 7 μέρες στο «Γεννηματάς», ουσιαστικά εγκεφαλικά νεκρός.

«Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαν φράξει οι αεραγωγοί, δεν γινόταν πλέον τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ANT1 Η Ματίνα Παγώνη, λέγοντας ότι «η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη από την αρχή».

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του αλλά δεν τα κατάφεραν, αφού είχαν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο το μπέργκερ στο πλαίσιο ενός challenge, ενώ έτρωγε μαζί με φίλους του.

