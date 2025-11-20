Αίσθηση προκαλεί η πρωτοφανής κίνηση μιας δασκάλας δημοτικού στο Λουτράκι, η οποία κατήγγειλε για θωπεία έναν 6χρονο μαθητής της.

Το περιστατικό συνέβη στο 1ο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου πριν από περίπου μία εβδομάδα, αλλά είδε τώρα το φως της δημοσιότητας.

Η δασκάλα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι το αγοράκι, μαθητής της Α δημοτικού, την «θώπευσε» μέσα στην τάξη όταν – σύμφωνα με πηγές – το παιδί πήγε να της δείξει μια εργασία που είχε κάνει.

Αρχικά η δασκάλα πήγε στον διευθυντή του 1ου δημοτικού σχολείου και ανέφερε το περιστατικό με τον διευθυντή να την καθησυχάζει ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο καθώς μιλάμε για ένα 6χρονο παιδί.

Όταν στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα για επίσημη καταγγελία, οι αστυνομικοί κάλεσαν τους εμβρόντητους γονείς του 6χρονου παιδιού για να τους ενημερώσουν.

Στη συνέχεια, οι γονείς - θεωρώντας ακραία τη συμπεριφορά της εν λόγω δασκάλας - έκαναν σχετική αναφορά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κορινθίας.

Η Πρωτοβάθμια αποφάσισε να προχωρήσει σε ΕΔΕ και για το χρονικό διάστημα που θα «τρέχει» η έρευνα, η εν λόγω δασκάλα θα μεταφερθεί στο 3ο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου και στο σχολείο της Περαχώρας.

Με πληροφορίες από korinthiannews.gr, taygetosnews.gr

Πηγή: skai.gr

