Σε πλήρη λειτουργία το gov.gr μετά την εκτεταμένη επίθεση DoS που δέχθηκε από το εξωτερικό

«Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε πλήρως αποδοτική λειτουργία το σύνολο του δικτύου»

UPDATE: 16:06
Εκτεταμένη επίθεση DoS στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Προβλήματα στην ταχύτητα απόκρισης ορισμένων εφαρμογών του gov.gr

Σε «πλήρως αποδοτική λειτουργία» επανήλθε το δίκτυο του δημόσιου τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Νωρίτερα το σύστημα είχε δεχθεί εκτεταμένη επίθεση denial-of-service (DoS)  από το εξωτερικό η οποία είχε δημιουργήσει προβλήματα στην «ταχύτητα απόκρισης ορισμένων εφαρμογών του gov.gr», τα οποία όμως αποκαταστάθηκαν και πλέον το σύνολο του δικτύου έχει επανέλθει σε πλήρως αποδοτική λειτουργία.

