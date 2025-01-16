Αντιμέτωπος με μία ακόμη δίωξη βρίσκεται ο 45χρονος δράστης του θανατηφόρου τροχαίου στα Χανιά που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 22χρονος Παναγιώτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά το πόρισμα των αιματολογικών / τοξικολογικών εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αντιψυχωτικών φαρμάκων.

Επίσης, αυτόπτης μάρτυρας του θανατηφόρου τροχαίου, καταθέτει μεταξύ άλλων, ότι ο δράστης έλεγε στους αστυνομικούς ότι δεν οδηγούσε ο ίδιος το αυτοκίνητό του, αλλά ένας φίλος του.

Συγκλονιστική είναι και η κατάθεση της φίλης του δράστη, η οποία αναφέρει ότι αρχικά προπορεύονταν με τον αμάξι της και την ακολουθούσε ο δράστης στη διαδρομή που έμελλε να στοιχίσει τη ζωή στον 22χρονο.

Χίλια περίπου μέτρα πριν από τον τόπο της τραγωδίας στη λεωφόρο Καραμανλή και στο ύψος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, ο 45χρονος την προσπέρασε και επιτάχυνε, με αποτέλεσμα η ίδια να τον ακολουθεί κορνάροντας για να τον σταματήσει και τελικά να τον εντοπίζει λίγα λεπτά μετά στον τόπο του δυστυχήματος.

Φήμες για τηλεφώνημα την ώρα του ελέγχου του 45χρονου για να μη συλληφθεί

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Θεοδόσης Πάνου, έχει ζητηθεί άρση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και για τους αστυνομικούς και για τον άνθρωπο που προκάλεσε το δυστύχημα, βυθίζοντας μια ολόκληρη οικογένεια στο πένθος.

Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν κάποιες φήμες ότι έχουν χτυπήσει κάποια τηλέφωνα την ώρα του ελέγχου και επίσης ότι υπήρξαν κάποιες περίεργες συμπεριφορές από τους συνεπιβαίνοντες στο αυτοκίνητο του συγκεκριμένου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.