Αποκαλυπτήρια νόμου για σιδηροδρόμους

της Δώρας Αντωνίου

Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου είναι το σημαντικότερο θέμα στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο - εμβληματικό το χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές - καθώς, δύο χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών, για την κυβέρνηση παραμένει ένα κρίσιμο στοίχημα η ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Το νομοσχέδιο, με μια σειρά από παρεμβάσεις, στοχεύει στην ουσιαστική αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο διοίκησης, στις διαδικασίες προσλήψεων, αξιολόγησης και επιμερισμού ευθυνών, στην αξιολόγηση, εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων, στην ενεργοποίηση δικλείδων ασφαλείας, στην αξιοποίηση καλών πρακτικών και της διεθνούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Η βασική επιδίωξη είναι να καταδειχθεί ότι, με βάση τις υποδείξεις και τα συμπεράσματα των ανεξάρτητων φορέων που ερεύνησαν το δυστύχημα των Τεμπών, γίνεται ουσιαστική παρέμβαση, προκειμένου να καταστεί ασφαλές το σιδηροδρομικό δίκτυο και η μετακίνηση σε αυτό.

Στις βασικές πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η συγχώνευση ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ και η καθιέρωση μοντέλου διοίκησης με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, στα πρότυπα της ΔΕΗ. Παράλληλα, θα γίνει προσπάθεια επαναπατρισμού στελεχών που εργάζονται σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε χώρες του εξωτερικού, προκειμένου να μεταφερθεί η τεχνογνωσία και η εμπειρία από χώρες με ανεπτυγμένο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς αναμένεται να εισαχθούν ενισχυμένες διαδικασίες αξιολόγησης, ψυχομετρικά τεστ, διαδικασίες επανεκπαίδευσης σε περιπτώσεις λανθασμένων χειρισμών, αλλά και απόλυσης για υπαλλήλους που κατ'επανάληψη κάνουν λάθη. Θα καθιερωθεί ένα σύστημα επιβράβευσης συνεπών και υπεύθυνων εργαζομένων και ποινής για όσους υποπίπτουν κατ' επανάληψη σε λανθασμένους χειρισμούς εν ώρα υπηρεσίας. Για να καλυφθούν οι σημαντικές ανάγκες για την κάλυψη του οργανογράμματος του οργανισμού, αναμένεται να δρομολογηθεί ταχύτερη διαδικασία προσλήψεων σε σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας πριν λίγες μέρες σε καταγγελίες συνδικαλιστών, ανέφερε ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να καταργηθούν οι δύο μηχανοδηγοί που προβλέπονται στα δρομολόγια, αλλά ότι θα τοποθετηθούν κάμερες στην καμπίνα των μηχανοδηγών, ώστε να διαπιστώνεται αν είναι και οι δύο στις θέσεις τους.

Στα τρένα θα τοποθετηθεί σύστημα γεωεντοπισμού, το οποίο θα δίνει εικόνα για την ακριβή θέση των τρένων σε πραγματικό χρόνο.

Το νομοσχέδιο αναμένεται ότι θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις αμέσως επόμενες ημέρες και στόχος είναι να ολοκληρωθεί η ψήφισή του από τη Βουλή μέσα στον Μάιο.

Στο υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να συζητηθεί, επίσης, το θέμα των μέτρων για τη συγκράτηση τιμών στα βασικά αγαθά, η ισχύς των οποίων λήγει μεθαύριο, στο τέλος του μήνα. Πρόκειται για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων στα επίπεδα του 2021 και το «καλάθι του νοικοκυριού». Τρεις εναλλακτικές συζητά η κυβέρνηση: την παράταση των μέτρων για ορισμένο διάστημα λόγω της διεθνούς αστάθειας, την κατάργησή τους ή μια ενδιάμεση πρόβλεψη για παράταση ισχύος των μέτρων για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.

Πέραν αυτών, θα παρουσιαστούν τα νομοσχέδια του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

