Συναγερμός σήμανε στις αρχές γύρω στις 15.20 το μεσημέρι, καθώς ειδοποιήθηκαν ότι άγνωστοι απέστειλαν στο γραφείο του δημάρχου Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, μια γλάστρα που είχε πάνω της ένα φάκελο με άγνωστη σκόνη.

Υπάλληλος του δήμου ειδοποίησε τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας προκειμένου να προχωρήσουν σε επιχείρηση περισυλλογής του ύποπτου φακέλου και ελέγχου του περιεχομένου του.

Eιδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ μετέβη στο σημείο προκειμένου να περισυλλέξει τον φάκελο, εφαρμόζοντας το ειδικό πρωτόκολλο για την περισυλλογή επικίνδυνων υλικών.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Σημειώνεται πως τη στιγμή εκείνη ο κ. Παχατουρίδης απουσίαζε από το γραφείο του στο δημαρχείο και ο ίδιος ενημερώθηκε από τη γραμματέα του.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, υπάλληλος του ΕΟΔΥ παράλαβε τον φάκελο, προκειμένου να τον μεταφέρει σε ειδικό εργαστήριο για την ανάλυσή της σκόνης.

Λιγη ώρα αργότερα, ωστόσο, αποδείχθηκε ότι πρόκειται για φάρσα, ενώ το άτομο που έστειλε τη γλάστρα στον Δήμαρχο, εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

