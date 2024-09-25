Φωτιά τώρα στον Μαραθώνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Μαραθώνα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει σκουπίδια μέσα σε χαράδρα και δεν απειλούνται σπίτια.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα της 1ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και εθελοντές. Παράλληλα συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.