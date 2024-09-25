Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Μόρτζος σε ηλικία 84 ετών ύστερα από αρκετές ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο.

Ο ηθοποιός Γιάννης Μόρτζος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή το «Σπίτι του Ηθοποιού» με ανάρτησή του:

Ο Γιάννης Μόρτζος ήταν ηθοποιός και σκηνοθέτης. Γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1940 στη Σάμο.

Σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή του «Θεάτρου Τέχνης - Καρόλου Κουν» με δάσκαλο τον Κάρολο Κουν.

Έμεινε κοντά του, ως βασικό στέλεχός του θεάτρου, μέχρι το 1981 και ερμήνευσε υπό την καθοδήγησή τους σπουδαίους θεατρικούς ρόλους από όλο το φάσμα της θεατρικής γραφής: αρχαίο δράμα, κλασικό θέατρο, σύγχρονο θέατρο, θέατρο του παραλόγου, αλλά κυρίως νεοελληνικό θέατρο, για το οποίο έτρεφε μια ιδιαίτερη αδυναμία και το προτιμούσε στις επιλογές του ρεπερτορίου του.

Με το Θέατρο Τέχνης πήρε μέρος, ως βασικός πρωταγωνιστής, στα μεγάλα θεατρικά φεστιβάλ της Ευρώπης τις δεκαετίες του `60, `70 και `80 και γνώρισε διάσημους καλλιτέχνες, από τους οποίους αποκόμισε σημαντικές γνώσεις. Συνεργάστηκε με τους περισσότερους `Έλληνες ηθοποιούς, σκηνοθέτες, μουσικούς, σκηνογράφους και μεταφραστές. Τα τελευταία χρόνια είχε δημιουργήσει το Θέατρο «Τέσσερις εποχές», με το οποίο παρουσίασε σημαντικές παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ (1974) και είχε διατελέσει συνδικαλιστής στο χώρο του θεάματος (πρόεδρος ΠΟΘΑ), καθώς και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων επί 8 χρόνια (1986-1994).

Δίδασκε θέατρο σε δραματικές σχολές επί τριάντα πέντε χρόνια και ήταν μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών Θεάτρου.

Δείγμα της δουλειάς του στο θέατρο είναι οι παραστάσεις Γκιλοτίνα (2018), Η δίκη του Σωκράτη (2018), Εγώ, η Μάρθα Φρόυντ (2016), Ελευθέριος Βενιζέλος (2016).

Στην τηλεόραση συμμετείχε στις σειρές «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή», «Το χρώμα του φεγγαριού», «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», κ.α.

Συλλυπητήρια της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη

Πληροφορούμενη την απώλεια του Γιάννη Μόρτζου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Γιάννης Μόρτζος υπηρέτησε με ακατάβλητη αφοσίωση και μοναδική εντιμότητα το θέατρο. Υπήρξε μαθητής του Καρόλου Κουν και βασικό στέλεχος του Θεάτρου Τέχνης για είκοσι χρόνια. Στη μακρά σταδιοδρομία του ερμήνευσε με επιτυχία ένα μεγάλο φάσμα ρόλων, από το κλασικό και το σύγχρονο ρεπερτόριο. Ευτύχησε να δημιουργήσει το δικό του θεατρικό σχήμα, τις "Τέσσερις Εποχές", και άφησε σε όλους στους ρόλους που ερμήνευσε διακριτό στίγμα, κερδίζοντας δίκαια την αναγνώριση του θεατρικού κόσμου, αλλά και του μεγάλου κοινού, που τον αγάπησε ακόμη και μέσα από τις επιλεκτικές εμφανίσεις του στην τηλεόραση. Ο Γιάννης Μόρτζος υπήρξε ενεργός πολίτης, με πολύχρονη εμπλοκή στην πολιτική και τον συνδικαλισμό, υπηρετώντας με συνέπεια τις πολιτικές πεποιθήσεις του και την παράταξη στην οποία ανήκε. Στην οικογένειά του, στους φίλους του και στους ομοτέχνους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

Πηγή: skai.gr

