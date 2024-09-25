Λογαριασμός
Μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας επισκέφθηκαν τον Ιερώνυμο - Ο μητροπολίτης Σύρου θα παντρέψει την κόρη της Άννας-Μαρίας (φωτό)

Ο Μητροπολίτης Σύρου θα παντρέψει την κόρη της Άννας-Μαρίας

Αρχιεπίσκοπος

Η τέως βασίλισσα της Ελλάδος, Άννα-Μαρία, με την κόρη της Θεοδώρα και τον μέλλοντα γαμπρό της, Μάθιου Κουμάρ, επισκέφθηκαν σήμερα το μεσημέρι τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ιερώνυμος

Οι μελλόνυμφοι θέλησαν να πάρουν την ευχή και την ευλογία του Αρχιεπισκόπου για τον γάμο τους που θα τελεσθεί το Σάββατο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, αφού ο Μακαριώτατος λόγω της επίσκεψής του στην ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δεν θα καταφέρει να παραστεί. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε στο ζευγάρι, ενώ το μυστήριο θα τελέσει ο Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου κ. Δωρόθεος.

Ιερώνυμος

Ιερώνυμος

Ιερώνυμος

Ιερώνυμος

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης 

Πηγή: skai.gr

