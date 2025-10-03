Μπισμπίκης: επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα – Βίντεο

Στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνο Ρούτσι βρέθηκε την Παρασκευής ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, συνομίλησε με τον κ. Ρούτσι που διανύει την 19η ημέρα απεργίας πείνας. Οι δυο άνδρες αρνήθηκαν να κάνουν κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, που πρόσφατα είχε μία περιπέτεια όταν τράκαρε με το αυτοκίνητό του τρία αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, θέλησε να στηρίξει έμπρακτα τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας πήγε το πρωί της Παρασκευής ο κ. Ρούτσι για να υποβληθεί σε προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις. Οι γιατροί τού συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε με ταξί και με την έλευσή του κατευθύνθηκε στα Επείγοντα, προκειμένου να προχωρήσει σε εξετάσεις.

Σε ανακοίνωσή της η ιατρική ομάδα παρακολούθησης του απεργού πείνας αναφέρει πως ο Πάνος Ρούτσι «έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά», κάτι που λειτουργεί επιβαρυντικά δεδομένου του βεβαρημένου ιατρικού του ιστορικού (υπέρταση, καρδιακή αρρυθμία, αγγειοπάθεια, υπνική άπνοια).

Ο Πάνος Ρούτσι ζητά την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις Ρούτσι - θύμα της τραγωδίας των Τεμπών - προκειμένου να διενεργηθούν σε αυτήν τοξικολογικές εξετάσεις και να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου του.

