Ξεκαθάρισμα λογαριασμών που αφορά διαφωνίες για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών είναι η πρώτη εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση με τους πυροβολισμούς στην Ομόνοια.

Βίντεο-ντοκουμέντο από το περιστατικό φέρνει στο φως o ΣΚΑΙ:

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης στο 3:37 του ρολογιού, πάνω δεξιά στην εικόνα του βίντεο, να τεντώνει τα χέρια του και να πυροβολεί. Άτομα που βρίσκονταν καθισμένα στο πεζοδρόμιο, στο άκουσμα των πυροβολισμών παίρνουν τα ποδήλατά τους και απομακρύνονται.

Η συμπλοκή σημειώθηκε στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να τραυματιστεί στον δεξί ώμο. Ο άνδρας που τραυματίστηκε, ο οποίος είναι υπήκοος Αφγανιστάν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο ίδιος έχει κατονομάσει τους αστυνομικούς, έναν άνδρα με καταγωγή από την Αλβανία. Φέρεται να πρόκειται για ένα πρόσωπο σεσημασμένο για ναρκωτικά, γι αυτό και στρέφονται προς τα εκεί οι έρευνες.

Στο σημείο, και πιο συγκεκριμένα στην οδό Βηλαρά, η αστυνομία εντόπισε 2 κάλυκες.

Πηγή: skai.gr

