Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, στο Γαλάτσι ένας 14χρονος με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 14χρονος εισήλθε στο 1ο δημοτικό σχολείο Γαλατσίου και φωτογράφισε έναν 9χρονο μαθητή στην τουαλέτα την ώρα που αυτός έκανε την ανάγκη του.

Στη συνέχεια ο 14χρονος άρχισε να επιδεικνύει τις φωτογραφίες σε άλλα παιδιά στο προαύλιο του σχολείου. Το περιστατικό αναφέρθηκε στη διευθύντρια του σχολείου, η οποία και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Ο 14χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς της Ομάδας ΖΗΤΑ στην συμβολή της λεωφόρου Γαλατσίου με την Καραολή και Δημητρίου, όπου και συνελήφθη.

Ο ανήλικος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στον εισαγγελέα ανηλίκων.

