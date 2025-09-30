Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από σχολείο στην Κω, με δύο μαθήτριες να πιάνονται στα χέρια μπροστά στους συμμαθητές τους, που τραβούσαν το περιστατικό με τα κινητά τους.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιεύει το «Βήμα της Κω», φαίνεται οι δύο μαθήτριες, να ρίχνουν μπουνιές και κλωτσιές η μια στην άλλη, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Το σκηνικό παρακολουθούσαν πολλοί μαθητές, που διακρίνεται πως γελούν. Όταν οι ανήλικες βρέθηκαν στο πάτωμα, τότε παρενέβησαν κάποια κορίτσια για να τις χωρίσουν.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλα παρόμοια περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία του νησιού και οι γονείς έχουν ήδη ενημερώσει την αστυνομία, ζητώντας να ληφθούν μέτρα ώστε να προστατευτούν τα παιδιά τους.

Πηγή: skai.gr

