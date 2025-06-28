H σύμβαση για την υδροδότηση του οικισμού της Κινέτας, ένα από τα πιο καίρια έργα στη Δυτική Αττική, υπογράφτηκε στο δημοτικό κατάστημα της πόλης, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης υπό τον τίτλο «Κινέτα. Καθαρό Νερό. Δικαίωμα στο αυτονόητο», παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Γιώργου Στεργίου και του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας Χάρη Σαχίνη.

«Είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη η πρόσβαση σε καθαρό, ασφαλές και επαρκές νερό. Και υποχρέωση δική μας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, να αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Δίνουμε οριστική λύση σε μια πολυετή εκκρεμότητα, με ένα έργο κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι στόχος της Περιφέρειας είναι το έργο αυτό να ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατόν διάστημα και να επεκταθούν οι εργασίες στο εσωτερικό δίκτυο της περιοχής, ώστε μέχρι το 2028 να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης στην Κινέτα. Επεσήμανε μάλιστα, ότι και η μελέτη για το εσωτερικό εντός σχεδίου δίκτυο είναι έτοιμη και τον Σεπτέμβριο θα δημοπρατηθεί το σχετικό έργο, ενώ δήλωσε ότι τον Οκτώβριο θα παρουσιαστεί και το χρονοδιάγραμμα για την υδροδότηση των οικισμών που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως. Δεσμεύτηκε, επίσης, ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει τη χρηματοδότηση επιπλέον ανάλογων έργων στην περιοχή.

Παράλληλα, αφού υπογράμμισε την άψογη συνεργασία με τη διοίκηση και τα στελέχη της ΕΥΔΑΠ, ο περιφερειάρχης επανέλαβε την ισχυρή βούληση της περιφερειακής αρχής να προχωρήσει και σε άλλα έργα για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Αττικής, κάτι που, όπως επεσήμανε, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. «Έχω προσωπικά δεσμευτεί, από την πρώτη ημέρα της θητείας μας να βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες, να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους, να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Με μεθοδικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό, υλοποιούμε έργα ουσίας, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής τους και διαμορφώνοντας ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για το μέλλον. Προχωράμε με γνώμονα το συμφέρον των συμπολιτών μας», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο πρόεδρος ΔΣ της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Στεργίου αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία με την Περιφέρεια, σε ένα έργο που ανταποκρίνεται στον στόχο της εταιρείας για τη«παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας από το ένα άκρο της Αττικής στο άλλο και με γνώμονα την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Πρόκειται για έργο μεγάλης σημασίας, που αποτελεί μέρος του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας μας» επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης, τονίζοντας ότι «η δέσμευση για παροχή καθαρού, ποιοτικού και οικονομικά προσιτού νερού σε κάθε πολίτη σε όλη την Αττική, γίνεται πραγματικότητα με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης».

Καλωσορίζοντας τον περιφερειάρχη, ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Χαρδαλιάς τα είπε όλα. Θέλω να τον ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά για την άριστη συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Είμαι πεπεισμένος ότι μέχρι το τέλος της θητείας μας θα παραδοθούν στους συμπολίτες μας όλα τα έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και για τα οποία εργαζόμαστε από κοινού".

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Ευάγγελος Λιάκος, οι αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Αττικής Κλεάνθης Βαρελάς και Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών Λευτέρης Κοσμόπουλος, η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη και ο προϊστάμενος της ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική» Δημήτρης Δρόσης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6,4 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού της ΕΥΔΑΠ, συνολικού μήκους 15 χλμ., από τα Μέγαρα στην Κινέτα, καθώς και την κατασκευή νέας κεντρικής δεξαμενής -με δύο θαλάμους- χωρητικότητας 3.000 κυβικών μέτρων, εξυπηρετώντας περισσότερους από 21.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τους χιλιάδες επισκέπτες που κατακλύζουν την Κινέτα, κατά τη θερινή περίοδο.

