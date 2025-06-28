Χανιά: Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών - Μία σύλληψη

Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών στα Χανιά και συνελήφθη ένας 34χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 34χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων ενώ αποπειράτο να διαρρήξει επιχείρηση. Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, κατά το χρονικό διάστημα από 17.05.2025 έως και 27.06.2025 ο 34χρονος με ακόμα μια 33χρονη ημεδαπή γυναίκα είχαν διαπράξει έντεκα κλοπές από επιχειρήσεις και οικίες στο κέντρο των Χανίων, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα, καπνικά προϊόντα και διάφορα αντικείμενα η συνολική χρηματική αξία των οποίων ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων τα οποία αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών που πέρα της σύλληψης του 34χρονου αλλοδαπού, στη δικογραφία, συμπεριλαμβάνεται και μια 33χρονη ημεδαπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.