Βόλος: Δεύτερη φωτιά από το πρωί - Άμεση επέμβαση από την Πυροσβεστική

Νέα φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στον Βόλο, αυτή τη φορά σε οικόπεδο κοντά σε κατοικίες, στο ύψος του περιφερειακού και στη διασταύρωση της εισόδου της Άλλης Μεριάς. Η πυρκαγιά, η δεύτερη που εκδηλώνεται σήμερα στη Μαγνησία, η οποία βρίσκεται στο «κίτρινο» του χάρτη επικινδυνότητας, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

Ισχυρές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες προτού απειληθούν κατοικίες σύμφωνα με το ertnews.gr. Από τη φωτιά κάηκαν ελαιόδεντρα και ξερά χόρτα, χωρίς να προκληθούν άλλες ζημιές.

Πηγή: skai.gr

