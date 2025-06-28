Μύκονος: Πλήγμα στο παρεμπόριο- Συνελήφθησαν επτά αλλοδαποί που διέθεταν προς πώληση μεγάλο αριθμό προϊόντων «μαϊμού»

Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα που εμπορεύονται προϊόντα «μαϊμού» κατάφερε η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και σύλληψη προσώπων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εμπορία – διακίνηση και αποθήκευση απομιμητικών προϊόντων.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν επτά αλλοδαποί (-6- άνδρες και -1- γυναίκα) ηλικίας από 24 έως 50 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των διατάξεων των Νόμων «Περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις», «Περί αθέμιτου ανταγωνισμού», «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς», «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου», καθώς επίσης για πλαστογραφία και απάτη κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιολόγηση στοιχείων, αξιοποίηση προανακριτικών δεδομένων, επισταμένη – μεθοδική αστυνομική έρευνα και διακριτική επιτήρηση πεδίου, διακριβώθηκε ότι οι δράστες, από κοινού με άγνωστους συνεργούς, είχαν μεταβεί στη Μύκονο όπου διέμεναν σε καταλύματα στις περιοχές «Κλουβάς», «Καλαφάτης» και «Άνω Μερά Μυκόνου», τα οποία χρησιμοποιούσαν παράλληλα ως «καβάτζες» στο εσωτερικό των οποίων αποθήκευαν πλήθος απομιμητικών προϊόντων.

Περαιτέρω, οι δράστες μετακινούνταν με I.X.E. αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτα σε τουριστικές περιοχές και παραλίες του νησιού, όπου κινούμενοι πεζοί προσέγγιζαν πολίτες, κυρίως αλλοδαπούς παραθεριστές και με το πρόσχημα ότι τα είδη που κατείχαν ήταν γνήσια προϊόντα διάφορων επώνυμων εταιριών, τα διέθεταν προς πώληση λαμβάνοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, δυσανάλογο της πραγματικής τους αξίας.

Εκτιμάται ότι, από την πώληση των απομιμητικών προϊόντων που διέθεταν οι δράστες θα αποκόμιζαν οικονομικό όφελος πάνω από 50.000 ευρώ.

Για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας οργανώθηκε την Πέμπτη (26 Ιουνίου 2025) εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά -4- έρευνες σε κατοικίες, -3- έρευνες σε οχήματα, εντοπίσθηκαν και προσήχθησαν οι κατηγορούμενοι.

Στις κατοικίες και την κατοχή των δραστών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-1.671- τεμάχια ειδών παραεμπορίου, από τα οποία -637- καπέλα, -570- γυαλιά ηλίου, -423- τσάντες, -20- ζώνες, -21- εσάρπες, όλα προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών οίκων

-2.175- ευρώ, -572- δολάρια Η.Π.Α. και -20- δολάρια Καναδά

Τα προϊόντα παραεμπορίου που κατασχέθηκαν πρόκειται να καταστραφούν, ενώ στους δράστες επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις ύψους -9.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και σε δύο από αυτούς θα κινηθεί η διαδικασία επιστροφής, καθώς διέμεναν παράνομα στη χώρα μας.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου, για την καταπολέμηση της παράνομης πώλησης – διάθεσης απομιμητικών προϊόντων και την αποτροπή εξαπάτησης του καταναλωτικού κοινού, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής – τουριστικής περιόδου.

