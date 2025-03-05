Ένα σοκαριστικό τροχαίο έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Γλυφάδα, όταν δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της πλατείας Κρήτης προς Αθήνα.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Σωτήρης Μπαρσάκης, το πρώτο ΙΧ ήρθε με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε πάνω σε βράχο που έγραφε «Δήμος Γλυφάδας», με τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου να γίνονται σμπαράλια, όπως φαίνεται και από το βίντεο ντοκουμέντο μετά τη σύγκρουση. Στη συνέχεια, αφού έπεσε πάνω στον βράχο, έπεσε και στην κολώνα της διπλανής στάσης λεωφορείου, με αποτέλεσμα αυτή να ξεκαρφωθεί από το έδαφος.

Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά άτομα στο σημείο και το καλό της υπόθεσης ήταν ότι οι 3 επιβάτες απεγκλωβίστηκαν με ελαφρά τραύματα. Το σοκαριστικό, όμως, είναι ότι η μηχανή τυλίχθηκε στις φλόγες και εκσφενδονίστηκε 30 μέτρα ακριβώς απέναντι από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

