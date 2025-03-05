Του Στέφανου Νικολαΐδη

Με αφορμή τη φονική καραμπόλα στην Κατεχάκη, που κόστισε τη ζωή σε μια οικογένεια 3 ατόμων ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα, αλλά και τα τραγικά δυστυχήματα σε Πειραιώς και Ρέντη που οδήγησαν άλλους 2 συνανθρώπους μας να χάσουν τη ζωή τους στην άσφαλτο, ο σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Αττικής και πρώην οδηγός αγώνων, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης) εξηγεί μιλώντας στο skai.gr τι συμβαίνει με τα τροχαία στην Ελλάδα, μοιράζοντας τις δικές του σκέψεις και προβληματισμούς.

«Δυστυχώς δεν έχουν τέλος τα τροχαία και μάλιστα αυτό που συνέβη την Καθαρά Δευτέρα αποδεικνύει ότι ατυχήματα και δυστυχήματα μπορούν να λάβουν χώρα κανονικά και στον αστικό ιστό. Είναι μάστιγα για τον τόπο μας», όπως επισημαίνει, ξεκινώντας από τα όσα συνέβησαν στην Κατεχάκη στο ύψος της Πίνδου με την οικογένεια που ξεκληρίστηκε. «Αυτό το οποίο συμβαίνει στους δρόμους είναι ξεκάθαρα μια γενοκτονία. Ειδικά τα τελευταία 60-70 χρόνια έχουμε χάσει περίπου 150.000 συμπολίτες μας, κατά κύριο λόγο νέους», σημειώνει.

Περιγράφοντας την οδική συμπεριφορά λέει χαρακτηριστικά: «Ο Έλληνας είναι ανάγωγος και επιθετικός και λειτουργεί χωρίς να σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, γιατί έτσι έμαθε μέσα από την οικογένεια του, μέσα από την κοινωνία γενικότερα. Μεταφέρουμε τις ευθύνες στον άλλον, μας αρέσει να βρίσκουμε πάντα δικαιολογίες, γιατί δεν αντέχουμε να επωμιστούμε οι ίδιοι ό,τι μας αναλογεί».

Όπως τονίζει, τα θύματα είναι κυρίως ηλικίας από 15 – 29 που είναι μια πολύ τρυφερή ηλικία και το 29 – 45 που εκτός από παραγωγική ηλικία είναι και αναπαραγωγική, εξού και ο χαρακτηρισμός «γενοκτονία».

«Καθημερινά 200.000 παραβάσεις σε φανάρια στην Αττική - Περισσότερο θύματα παρά θύτες οι ηλικιωμένοι»

Απαντώντας στο αν πρέπει από μια ηλικία και μετά να απομακρύνονται από το τιμόνι οι μεγαλύτεροι συμπολίτες μας, ο «Ιαβέρης» είναι κατηγορηματικός. «Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων το προκαλούν οι νεότεροι. Είτε από δυναμισμό, είτε επειδή είναι επιθετικοί, είτε επειδή είναι κακομαθημένοι, είτε επειδή η αδρεναλίνη εκτοξεύεται και βαράει κόκκινο. Συνολικά, είναι πιο συχνό το φαινόμενο να πατάνε ως πεζούς τους ηλικιωμένους παρά το αντίστροφο. Δεν είναι όμως ηλικιακό πρόβλημα τα τροχαία, το ξεκαθαρίζω».

Και εξηγεί:

«Τα τροχαία δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά νοοτροπίας. Το βασικό αίτιο είναι η αντικοινωνική κουλτούρα, η ανατροφή που περνά ή που μάλλον δεν περνά και διαμορφώνεται από πάππου προς πάππου. Είναι σαν την ντοπιολαλιά που μεταδίδεται: όταν το παιδί βλέπει τον γονιό του ή οποιονδήποτε μεγαλύτερο να μιλά στο κινητό όταν οδηγεί, να οδηγεί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, να παρκάρει στη ράμπα αναπήρων, να βρίζει και να συμπεριφέρεται στην άσφαλτο λες και είναι τσιφλίκι του, τότε για ποια ασφάλεια και ποια οδηγική παιδεία μιλάμε; Αρκεί να σας πω ότι αν δείτε τα νούμερα, καθημερινά μπορούν μόνο σε ένα κόκκινο φανάρι να γίνουν 160 εγκλήματα. Σε όλη την Περιφέρεια Αττικής έχουμε συνολικά περίπου 2.500 φανάρια, επομένως αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε 200.000 παραβάσεις την ημέρα. Μόνο στην Αττική αυτό. Και οι 9 στις 10 φορές αφορούν κινητά».

Όπως λέει, αυτό που χρειάζεται για να είσαι καλός οδηγός είναι πρώτα από όλα να είσαι καλός άνθρωπος.

«Καλός οδηγός δεν είναι αυτός ο οποίος θα κάνει μια τέλεια οπισθογωνία, αλλά αυτός ο οποίος είναι πάνω από όλα καλός άνθρωπος. Χρειάζεται υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης, να αγαπάς τον εαυτό σου, για να αγαπήσεις και τα διπλανά αυτοκίνητα. Κι αυτά ζωές κουβαλάνε, δεν είναι απλά ντουβάρια. Και βεβαίως, όσο κι αν ορισμένοι πάνε να ποινικοποιήσουν τη συγκεκριμένη φράση, χρειαζόμαστε και ατομική ευθύνη. Όχι δεν έχουμε ατομική ευθύνη, όχι δεν είμαστε καλοί άνθρωποι».

Μιλώντας, τέλος, για τις περιπτώσεις που οδηγοί με πρόβλημα υγείας πιάνουν τιμόνι, απαντά πως όποιος έχει θέμα υγείας και βγαίνει στους δρόμους, έχει αυτόματα και τεράστιο μερίδιο ευθύνης.

«Για αυτόν τον λόγο στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε προχωρήσει και έχουμε 280 ψηφιοποιημένες υπηρεσίες και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, ώστε να μπορέσουμε να αποφεύγουμε διαδικασίες που δίνονται ή ανανεώνονται διπλώματα σε άτομα που δεν θα έπρεπε. Έχουμε και τον ΑΜΚΑ που ο καθένας καταγράφει τις δικές του εξετάσεις και τα φάρμακα που παίρνει, οπότε θωρακιζόμαστε και έχουμε μια πλήρη εικόνα περί τίνος πρόκειται και τι παθήσεις έχει ο καθένας από εμάς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.