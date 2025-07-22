Φωτιά εκδηλώθηκε στις 03:00 περίπου τα ξημερώματα της Τρίτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Λέσβο.

Η φωτιά εντός του περιφραγμένου χώρου της επιχείρησης στο χωριό Παναγιούδα, πέντε χιλιόμετρο βόρεια της πόλης της Μυτιλήνης.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών και ο πυκνός καπνός που έχει κινηθεί προς την πόλη δημιούργησε αποπνικτική κατάσταση. Επίσης, εξαιτίας της φωτιάς, έχει προκληθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τη συνδρομή υδροφόρων του δήμου και εθελοντών, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σε ελαιώνες που βρίσκονται κοντά.

«Ήχησε» το 112

Στις 6 το πρωί με μήνυμα της μέσω του 112 η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες στην πόλη της Μυτιλήνης και τα γύρω χωριά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Έξι εργοστάσια ανακύκλωσης «στις φλόγες» αυτόν τον μήνα

Πρόκειται για το 6ο εργοστάσιο ανακύκλωσης που τυλίγεται στις φλόγες αυτόν τον μήνα.

Μία φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Ριτσώνα στις 12 Ιουλίου, δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη Βιομηχανική Περιοχή στη Σίνδο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, στις 11 και 14 Ιουλίου, μια ακόμη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Αλεξανδρούπολη στις 14 Ιουλίου και μια φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης εξαρτημάτων ψυγείων στον Ασπρόπυργο στις 21 Ιουλίου.

