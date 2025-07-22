Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιουλίου

Σήμερα Τρίτη, 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται, η μνήμη των Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος, Οσίου Μενελάου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα,

Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλω,

Μαριλένα, Μαριαλένα, ΜαρίαΕλένη,

Μαρκέλλα, Μαρκέλα, Μαρκελλή, Μαρκελή,

Μενέλαος.

Αγία Μαρία η Μαγδαληνή

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, καταγόταν από τα Μάγδαλα, πόλη που βρίσκεται δυτικά της θάλασσας της Γαλιλαίας. Όταν πληροφορήθηκε για τον Χριστό, πήγε κοντά του και απαλλάχθηκε από τα επτά δαιμόνια που την ενοχλούσαν και στη συνέχεια έγινε μαθήτρια του.

Αυτή, μάλιστα, κατά την Ανάσταση του Κυρίου ήλθε πρώτη στον τάφο Του με αρώματα, και άγγελοι ντυμένοι στα λευκά ανήγγειλαν σ’ αυτή την Ανάσταση Του. Η Μαρία, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, εξακολούθησε να διακονεί στην πρώτη χριστιανική Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ. Έπειτα πήγε στην Έφεσο, κοντά στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, οπού και πέθανε.

Τάφηκε στην είσοδο της σπηλιάς, όπου αργότερα εκοιμήθησαν οι επτά παίδες εν Εφέσω.

Πηγή: skai.gr

