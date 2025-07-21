Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ στον Πειραιά, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο λιμάνι.

Τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλευόμενα την εργασία τους εντός λιμένα, αφαιρούσαν από εμπορευματοκιβώτια πλοίου σημαντική ποσότητα ναρκωτικής ουσίας. Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 7 άτομα και έχουν κατασχεθεί πάνω από 34 κιλά κοκαΐνης.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν άλλων εμπλεκομένων, ενώ οι αρχές εξετάζουν το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης.

Οι έλεγχοι εντείνονται σε όλα τα λιμάνια της χώρας, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διακίνηση ναρκωτικών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών.

