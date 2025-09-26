Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνέλαβε 4 οδηγούς δικύκλων μεγάλου κυβισμού για τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα, κινούμενοι με ταχύτητες άνω των 200χλμ/ώρα σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αττικής.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση περιστατικών μαζικής κίνησης δικύκλων, τα οποία συγκεντρώνονται μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε κλειστές ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενα στο οδικό δίκτυο της Αττικής και έχοντας αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων που περιελάμβαναν σούζες, σύμφωνα με την αστυνομία, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (26-9-2025) στην περιοχή της Βαρυμπόμπης δίκυκλες μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού να τελούν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 200χλμ/ώρα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες.

Αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και τις ακινητοποίησε επί της Λεωφ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ.

Εκεί συνελήφθησαν 4 ημεδαποί οδηγοί και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση και για διατάραξη κοινής ησυχίας καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες στερούνται σιγαστήρα, προκαλώντας εκκωφαντικούς θορύβους από την κίνηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Οι 4 δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι 4 οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς, τονίζει η ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

