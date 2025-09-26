Δικογραφία σε βάρος 7 ατόμων σχηματίστηκε για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ιδιοκτήτριας καταστήματος στην Αιγιαλεία κοντά στην Πάτρα, από την οποία κατηγορούνται ότι απέσπασαν περίπου 30.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η απάτη είχε διαπραχθεί τον Ιανουάριο του 2024 και εξιχνιάστηκε 20 μήνες αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος επτά ημεδαπών (πέντε γυναίκες – δύο άνδρες), τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 31-01-2024, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Αιγιαλεία και προσποιούμενος υπάλληλο του λογιστή της, της ζήτησε να διεκπεραιώσει μέσω τραπεζικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληρωμή κρατικής επιδότησης ύψους 900 ευρώ, της οποίας ήταν δικαιούχος.

Η παθούσα πείστηκε από τα λεγόμενά του και μετέφερε διαδοχικά το συνολικό χρηματικό ποσό των 29.690 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχους τους επτά κατηγορούμενους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.

