Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Ο κ. Βαρθολομαίος θα παραμείνει στην πόλη έως τις 2 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη, θα παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων σε ιδρύματα θρησκευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Ο κ. Βαρθολομαίος, μετά της συνοδείας του, έφτασε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" .

Αύριο, Σάββατο, στις επτά το απόγευμα, θα εγκαινιάσει στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστα Γκιουλέκα τη φωτογραφική έκθεση «Πέρα από το ορατό» που αναφέρεται στη ζωή των Αγιορειτών Πατέρων.

Την Κυριακή το πρωί θα χοροστατήσει στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα), παρουσία και του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου και θα τελέσει μνημόσυνο για τον εκλιπόντα καθηγητή Θεολογίας Χρυσόστομο Σταμούλη.

Τη Δευτέρα, στις 10.30π.μ. θα επισκεφθεί το δημαρχείο Θεσσαλονίκης και το απόγευμα, στις 18:30 μ.μ., θα εγκαινιάσει τις εργασίες του τριημέρου Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Περιοδικού «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Βαρθολομαίος θα επισκεφθεί εκκλησιαστικά ιδρύματα, μοναστήρια, εκπαιδευτήρια στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή.

Το πλήρες πρόγραμμα των επισκέψεων

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

12:00 μ. Ι. Ανδρώο Ησυχαστήριο Αγίου Λουκά στην Όσσα Λαγκαδά - Γεύμα.

Επίσκεψη στη Μονή Βλατάδων.

19:00 μ.μ. Διοικητήριο Θεσσαλονίκης - ΥΜΑΘ: Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης «Πέρα από το ορατό» για τη ζωή των αγιορειτών Πατέρων.

21:00 μ.μ. Δείπνο στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

08:00 π.μ. Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα): Αναστάσιμος Όρθρος & Πατριαρχική Θεία Λειτουργία - Μνημόσυνο Χρυσοστόμου Σταμούλη.

11:30 π.μ. Ενοριακός Ι. Ν. Παναγίας Δεξιάς - Πνευματικό Κέντρο: Πρωινό.

12:30 μ. Εγκαίνια Φοιτητικού Ξενώνα «Παναγία η Δεξιά».

13:30 μ. Γεύμα στο Orizontes Roof Garden του Electra Palace.

19:00 μ.μ. Επετειακή εκδήλωση «Αγιορειτική Εστία» στο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ».

21:00 μ.μ. Δείπνο στο Electra Palace.

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

10:30 π.μ. Επίσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

11:15 π.μ. Στρογγυλή Τράπεζα στο Μέγαρο Μουσικής: «Κοινή ιστορική και πολιτισμική εμπειρία των Βαλκανίων και σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις».

13:00 μ. Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης - Μέγαρο Μουσικής.

13:30 μ. Γεύμα στο εστιατόριο Μεγάρου Μουσικής.

18:30 μ.μ. Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου: Εναρκτήρια τελετή Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Περιοδικού «ΘΕΟΛΟΓΙΑ».

21:00 μ.μ. Δείπνο στο Mediterranean Palace Hotel (αίθουσα «ΔΙΑΣ»).

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

10:00-12:00 μ. Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες: Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» (Πυλαία) & Κολλέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» (Πεύκα).

14:00 μ. Γεύμα στο Electra Palace.

19:00 μ.μ. Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, Πανόραμα: Σύναξη μοναστικών αδελφοτήτων.

21:15 μ.μ. Δείπνο στο Ίδρυμα «'Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς».

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

12:30 μ. Ίδρυμα «'Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς»: Ιερατική Σύναξη κληρικών Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

14:00 μ. Γεύμα στον ίδιο χώρο.

19:30 μ.μ. Προσκυνηματική επίσκεψη στον Ι. Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου.

20:00 μ.μ. Συναυλία λήξης του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» στο Μέγαρο Μουσικής.

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Αναχώρηση της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και της συνοδείας του από το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

