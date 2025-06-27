Στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), συνελήφθησαν χθες δύο άτομα σε οικισμό των Αχαρνών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν σπίτια ως κρυψώνες και τοποθετούσαν περιμετρικά μικρά παιδιά, τα οποία λειτουργούσαν ως «ανιχνευτές», ειδοποιώντας έγκαιρα σε περίπτωση εμφάνισης αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.