Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα, στην παραλιακή προς Πειραιά, από το ύψος της Κηφισού, μέχρι και το λιμάνι.

Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο, στο ύψος της οδού Λένορμαν, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω ανατροπής δικύκλου, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση, στην έξοδο της Σχιστού - Σκαραμαγκά, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαΐδάρι προς Ασπρόπυργο.

