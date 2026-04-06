Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος ο οποίος έβρισε και έσπρωξε αστυνομικό επειδή του έκοψε πρόστιμο

Συνελήφθη 66χρονος ο οποίος εξύβρισε, απείλησε και έσπρωξε αστυνομικό της Άμεσης Δράσης κατά τη διάρκεια βεβαίωσης τροχονομικής παράβασης για παράνομη στάθμευση στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 66χρονος συνελήφθη, απογευματινές ώρες προχθες (4-4-2026) στην περιοχή του Πειραιά, από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης και σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου δικογραφία για εξύβριση, απείθεια, απειλή και υπεξαγωγή εγγράφου.

Ειδικότερα, κατόπιν σήματος του Κέντρου Άμεσης Δράσης για παράνομη στάθμευση στην περιοχή του Πειραιά, οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, προκειμένου να προβούν στη βεβαίωση της σχετικής τροχονομικής παράβασης.

Τη στιγμή που αστυνομικός του περιπολικού βεβαίωνε την παράβαση, ο κατηγορούμενος (ιδιοκτήτης) τον προσέγγισε και με σκοπό να παρεμποδίσει την περάτωση της διαδικασίας, προκάλεσε φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης παράβασης, τον εξύβρισε, τον απείλησε, και βιαιοπράγησε σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

