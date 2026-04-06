Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα μέσω ανάρτησής στο X ένα νέο βίντεο, όπου απεικονίζει την επιχείρηση διάσωσης και άμεσης διακομιδής σε νοσοκομείο ενός ατόμου σε πετρελαιοφόρο κοντά στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, το Σάββατο ένα ελικόπτερο «Super Puma» της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC, 1 ατόμου από το Oil Tanker «ARROW STAR 1», το οποίο έπλεε 70 νμ νότια της Ρόδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το Σάββατο 4 Απρλίου 2026, 🚁Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC, 1 ατόμου από το Oil Tanker «ARROW STAR 1», το οποίο έπλεε 70 νμ νότια της Ρόδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.#HAF #ΠολεμικήΑεροπορία #384ΜΕΔ pic.twitter.com/UEdcd4RPeE — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) April 6, 2026

Πηγή: skai.gr

