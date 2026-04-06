Εντυπωσιακό βίντεο διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας από πετρελαιοφόρο κοντά στη Ρόδο

Το άτομο απομακρύνθηκε από το «ARROW STAR 1» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου. Τα αίτια του τραυματισμού του δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά

Αεροπορία

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα μέσω ανάρτησής στο X ένα νέο βίντεο, όπου απεικονίζει την επιχείρηση διάσωσης και άμεσης διακομιδής σε νοσοκομείο ενός ατόμου σε πετρελαιοφόρο κοντά στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, το Σάββατο ένα ελικόπτερο «Super Puma» της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC, 1 ατόμου από το Oil Tanker «ARROW STAR 1», το οποίο έπλεε 70 νμ νότια της Ρόδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

TAGS: πολεμική αεροπορία Ρόδος επιχείρηση διάσωσης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark