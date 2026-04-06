«Η Εγγύηση για την Απασχόληση των ατόμων με αναπηρία αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία θα έχουν ίσες ευκαιρίες στον κόσμο της εργασίας. Αν θέλουμε μια ανταγωνιστική Ευρώπη, είναι απαραίτητο να παρέχουμε σε όλους ίσες ευκαιρίες να συνεισφέρουν!», αναφέρει ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.».

«125 οργανώσεις ατόμων με αναπηρία από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Σ.Α.μεΑ. και πολλών ελληνικών οργανώσεων, μαζί με το European Disability Forum (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία - EDF) καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώσει μια νέα «Εγγύηση της ΕΕ για την Απασχόληση και τις Δεξιότητες των Ατόμων με Αναπηρία» στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, μέσω κοινής επιστολής που απέστειλαν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Η κοινή επιστολή, η οποία απευθύνεται στην Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Mînzatu και στην Επίτροπο Lahbib, ζητά η Εγγύηση αυτή να αποτελέσει βασική δράση της «Ενισχυμένης Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία», η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί κατά τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων στις 6 Μαΐου», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συνοσμοσπονδίας.

Στη συνέχεια σημειώενται πως «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. από το 2024 είχε ζητήσει από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη τη θέσπιση και την εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος «Εγγύηση για την απασχόληση και τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις»- Σήμερα γίνεται πανευρωπαϊκό αίτημα!»

«Οι 125 οργανώσεις επισημαίνουν ότι απαιτούνται ειδικά κονδύλια και προγράμματα για τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των ατόμων με αναπηρία. Μόνο το 52,7% των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολείται, σε σύγκριση με το 76,7% των ατόμων χωρίς αναπηρία. Προηγούμενη έρευνα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία δείχνει ότι το χάσμα αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη των απαραίτητων προσαρμογών, στην ανεπαρκή προσφορά βοηθητικής τεχνολογίας και στις χαμηλότερες ψηφιακές δεξιότητες.

Η κοινή επιστολή προτείνει η Εγγύηση να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα μέσω διάθεσης χρηματοδότησης ώστε:

Να παρέχεται πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης στην ανοιχτή αγορά εργασίας, σε προγράμματα μαθητείας ή σε προγράμματα κατάρτισης.

Να παρέχονται ευκαιρίες απασχόλησης στην ανοιχτή αγορά εργασίας (όχι σε εργαστήρια προστατευόμενης απασχόλησης).

Να προσφέρεται υποστήριξη προκειμένου να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες προσαρμογές για το άτομο στον χώρο εργασίας.

Να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε πιστοποίηση που να βεβαιώνει τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι συμμετέχοντες με αναπηρία»

«Η επιστολή υπογραμμίζει ότι η Εγγύηση δεν πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα των ατόμων να συνεχίσουν να λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας και άλλες κρατικές ενισχύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.

Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

