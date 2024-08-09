Παύλος - Μαρί Σαντάλ: Οικογενειακά στην Αμοργό - Δείτε φωτογραφίες

Ο Παύλος, η Μαρί Σαντάλ και τα παιδιά τους επέλεξαν να περάσουν τις διακοπές τους στην Αμοργό, με τη Μαρί Σαντάλ και την Ολυμπία να αναρτούν πανέμορφες φωτογραφίες στο Instagram.

Στο πλαίσιο των διακοπών της, η οικογένεια επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας, όπου συνάντησαν τον ιερέα της εκκλησίας, φωτογραφήθηκαν μέσα από τον ναό. Η οικογένεια

Η οικογένεια του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ φάνηκε να απολαμβάνει τις διακοπές της στο κυκλαδίτικο νησί και να χαίρεται τις ομορφιές του.



