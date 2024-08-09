Ηράκλειο: Σύλληψη για επτά κιλά κάνναβης και κοκαΐνη

Συνολική ποσότητα 7 κιλών ναρκωτικών ουσιών κατάσχεσαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα 51 ετών.
Η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια έρευνας στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- ποσότητα κοκαΐνης 1,81 γραμμαρίων,
- ποσότητα κάνναβης 7 κιλών και 190 γραμμαρίων,
- ποσότητα ουσίας 324 γραμμαρίων (σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης),
- το χρηματικό ποσό των 660 ευρώ,
- 2 ζυγαριές ακριβείας και συσκευή κινητού τηλεφώνου.
Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.
Πηγή: skai.gr
