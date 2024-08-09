Ηράκλειο: Σύλληψη για επτά κιλά κάνναβης και κοκαΐνη

Συνολική ποσότητα 7 κιλών ναρκωτικών ουσιών κατάσχεσαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα 51 ετών.

Η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια έρευνας στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κοκαΐνης 1,81 γραμμαρίων,

ποσότητα κάνναβης 7 κιλών και 190 γραμμαρίων,

ποσότητα ουσίας 324 γραμμαρίων (σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης),

το χρηματικό ποσό των 660 ευρώ,

2 ζυγαριές ακριβείας και συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Πηγή: skai.gr

