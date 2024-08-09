Λογαριασμός
Ηράκλειο: Σύλληψη για επτά κιλά κάνναβης και κοκαΐνη

Κατασχέθηκαν ποσότητα ουσίας 324 γραμμαρίων (σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης) και το χρηματικό ποσό των 660 ευρώ

Ναρκωτικά

Συνολική ποσότητα 7 κιλών ναρκωτικών ουσιών κατάσχεσαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα 51 ετών. 

Η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια έρευνας στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ποσότητα κοκαΐνης 1,81 γραμμαρίων,
  • ποσότητα κάνναβης 7 κιλών και 190 γραμμαρίων,
  • ποσότητα ουσίας 324 γραμμαρίων (σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης),
  • το χρηματικό ποσό των 660 ευρώ,
  • 2 ζυγαριές ακριβείας και συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Ναρκωτικά

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρήτη Ηράκλειο Ηράκλειο Κρήτης Ναρκωτικά Κοκαΐνη Κάνναβη
