Μείωση κατά 2.813 ή 4,3% σημείωσαν οι θάνατοι στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19, τις πρώτες 26 εβδομάδες εφέτος (1/1/2024- 30/6/2024) και ανήλθαν σε 62.351 (31.448 άνδρες και 30.903 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2023 (2/1/2023- 2/7/2023) είχαν ανέλθει σε 65.164 (32.907 άνδρες και 32.257 γυναίκες).

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, μείωση κατά 4.166 θανάτους (6,3%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των συνολικών θανάτων των 26 εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2018- 2023 (66.517 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2018- 2023 ανέρχονται σε -11,9% το 2023 σε σχέση με το 2022 (73.941 θάνατοι), σε 6,6% το 2022 σε σχέση με το 2021 (69.377 θάνατοι), σε 7,6% το 2021 σε σχέση με το 2020 (64.506 θάνατοι), σε -1,5% το 2020 σε σχέση με το 2019 (65.495 θάνατοι) και σε 8% το 2019 σε σχέση με το 2018 (60.616 θάνατοι).

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, την περίοδο των πρώτων 26 εβδομάδων του 2024 παρατηρείται μείωση των θανάτων για 20 εβδομάδες και αύξηση των θανάτων για 6 εβδομάδες, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 7η (12/2/2024- 18/2/2024), την 9η (26/2/2024- 3/3/2024) και την 8η εβδομάδα (19/2/2024- 25/2/2024) κατά 18,2%, 13,6% και 12,9% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται την 24η (10/6/2024- 16/6/2024), την 25η (17/6/2024- 23/6/2024) και την 23η εβδομάδα (3/6/2024- 9/6/2024) κατά 16,1%, 10,6% και 8,9% αντίστοιχα.

Ανά ηλικιακή ομάδα, παρατηρείται μείωση των θανάτων στις περισσότερες ηλικιακές ομάδες, με τις κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, να καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 80 έως 84 ετών (984 θάνατοι), 85 έως 89 ετών (824 θάνατοι) και άνω των 90 ετών (473 θάνατοι), ενώ η κυριότερη αύξηση παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 65 έως 69 ετών (53 θάνατοι).

Κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής του θανόντα, παρατηρείται μείωση των θανάτων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας κατά 883, 462 και 321 θανάτους αντίστοιχα, ενώ αύξηση παρατηρείται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά 39 θανάτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

