Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των πυρκαγιών, κηρύχθηκαν οι Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ιωάννη, 'Ανω Μέρους και Αποδούλου του Δήμου Αμαρίου τιυ Ρεθύμνου ενώ κατατέθηκε νέο αίτημα του δημάρχου Αμαρίου Παντελή Μουρτζανού, για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ολόκληρου του Δήμου.

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, υπέγραψε την απόφαση για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ιωάννη, 'Ανω Μέρους και Αποδούλου του Δήμου Αμαρίου, απόφαση που ελήφθη κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε την Πέμπτη ο Δήμαρχος Αμαρίου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 7 Αυγούστου 2024 στις εν λόγω περιοχές. Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Παπαγεωργίου, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έναν μήνα, έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2024.

Σήμερα το πρωί, ο δήμαρχος Αμαρίου κατέθεσε νέο αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ολόκληρου του Δήμου Αμαρίου. Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας των πυρκαγιών και των εκτεταμένων καταστροφών που έχουν προκαλέσει. Ο Δήμος παραμένει σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, καταβάλλοντας, σύμφωνα με τον κ. Μουρτζανό, κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των πολιτών και την εκκίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Οι ενέργειες που λαμβάνονται επικεντρώνονται στην άμεση παροχή βοήθειας και την ταχεία ανάκαμψη της περιοχής από τις συνέπειες των πυρκαγιών.

